Костин — о победе на чемпионате России: секунды — полное дерьмо. Редкостное

Пловец Олег Костин прокомментировал победу на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате России в Казани. Он показал время 23,15 секунды.

«Секунды — полное дерьмо. Отвратительный результат, с каждой секундой разочарования всё больше и больше. Злюсь на себя сильно. Ни меня, ни ребят норматив особо не интересовал, скорости гораздо выше должны быть, как минимум нужно было выплывать из 23 секунд. Меня сковало очень сильно в конце дистанции, из-за внутреннего напряжения, ответственности не смог отпустить ситуацию.

Начал хорошо, но последние метры будто бы остановился, думал, брошу вообще плыть, обрубило. Именно в ментальном плане, физически я был готов очень хорошо, функциональная подготовка отличная, это показали тренировки, первый соревновательный день.

Не рассчитывал на очередной рекорд России, но на несколько десятых, сотых мог наплыть точно. Возможно, и к лучшему, что такой заплыв случился сейчас, на чемпионате России, но с подобным результатом я просто не должен был отбираться. Меня это злит, и, видимо, ребята в таком же состоянии. Вчера результаты были лучше, причём в более лёгкой, экономичной форме. Сейчас выложился — а ничего. Не знаю, в чём дело, в голове проблема.

Выхожу на 50 баттом и не могу отключиться и получать удовольствие, бремя рекордсмена напрягает. Что это моё, я должен, сам себя накручиваю в рамки. А я люблю на расслабоне, навеселе, на скорости. Любой старт так провожу, а полтинник меня пожирает. Увидел цифры, как вышел из воды, и понял, что это говнище редкостное», — передаёт слова Костина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.