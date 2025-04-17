20-летняя российская тяжелоатлетка Гусалова завоевала серебро чемпионата Европы — 2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Двукратная чемпионка России по тяжёлой атлетике 20-летняя Зарина Гусалова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 71 кг на чемпионате Европы — 2025, который проходит в Кишинёве (Молдавия).

Гусалова в рывке подняла 110 кг (лучший результат финала), а в толчке сделала 131 кг (третий результат). Сумма россиянки составила 241 кг. Золото чемпионата Европы досталось представительнице Исландии Эйгло Фанндал Стурлудоттир (в сумме — 244 кг), тройку призёров соревнований замкнула Сюзанна Володько из Беларуси (236 кг).

Отметим, что на победных чемпионатах России Гусалова в сумме демонстрировала результат в 240 кг (2023 год) и 238 кг (2024 год).

Серебро Гусаловой стало первой медалью для сборной России на текущем ЧЕ. Команда из шести спортсменов выступает под нейтральным флагом. Соревнования продлятся до 21 апреля.