Бородин — о Ефимовой: есть критерии попадания в сборную — пусть все их выполняют

Чемпион Европы 2021 года, чемпион мира на короткой воде Илья Бородин высказался о возможном допуске Юлии Ефимовой в состав сборной России на чемпионат мира — 2025 в Сингапуре в обход официальным правилам отбора.

«Не мне решать, у нас есть чёткие критерии попадания в сборную. Пусть все выполняют. Ещё будут старты, Маре Нострум будет плавательная серия, Универсиада будет… Но давайте я буду про себя говорить, а не про других. Нечестно по отношению к Юлии.

Командный дух? Нам и так весело. Кирилл Пригода — он такой у нас, Кирюха — папа. Просто папа», — передаёт слова Бородина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.