Бородин — о Маршане: на 400 м комплексом попробуем что-нибудь ему противопоставить

Чемпион Европы 2021 года, чемпион мира на короткой воде Илья Бородин высказался о золоте чемпионата России — 2025 на дистанции 400 м комплексным плаванием. Тем самым Бородин завоевал квоту на участие в чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. Илья допустил возможность потенциального соперничества с четырёхкратным олимпийским чемпионом французом Леоном Маршаном.

«Главное — показал заявочное время, за лучшими секундами борьбу не ведём. Тренируемся дальше. Впереди первый большой чемпионат мира на длинной воде, был на ЧМ на короткой, на чемпионате мира. ЧМ — первый. Желание попасть и показать себя в лучшей форме есть у всех ребят в сборной, и я не отстаю.

Хотелось бы встретиться с Маршаном, но как оно всё пройдёт — загадывать пока не будем. Человек способен больше дистанций выигрывать, на 400 м попробуем конкурировать, что-нибудь противопоставить. Но всё по ситуации, сейчас что-то говорить не хочу. Конкуренция на ЧР тоже неплохая, есть некоторые моменты в подготовке, но время есть наладить всё к чемпионату мира.

Сейчас домой, потом, надеюсь, будут международные сборы, погреемся. Буду добирать объём, который вынужден был пропустить. Теперь, когда добавился чемпионат мира, результат надо показывать именно там. Раньше варианта не было, был только ЧР и финал Кубка России. Сейчас есть международные старты, ЧР стал менее важным, фокус сместился», — передаёт слова Бородина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.