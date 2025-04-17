Пять российских пловцов выполнили норматив на ЧМ-2025 в пятый соревновательный день ЧР
В пятый соревновательный день чемпионата России — 2025 в Казани пять российских пловцов выполнили условия отбора на чемпионат мира — 2025 в Сингапуре, который пройдёт с 11 июля по 3 августа.
Напомним, для отбора нужно не просто проплыть дистанцию в финале, уложившись в международный норматив, но и быть не ниже топ-2.
50 м баттерфляем (норматив на ЧМ – 23,23):
- Олег Костин — 23,15
- Егор Юрченко — 23,16
- Роман Шевляков — 23,26
400 м комплекс (норматив на ЧМ – 4.16,00):
- Илья Бородин — 4.11,39
- Максим Ступин — 4.13,94
- Алексей Сударев — 4.14,39
1500 м вольным стилем (норматив на ЧМ – 16.15,77):
- Ксения Мишарина — 16.04,21 (юношеский рекорд России)
- Арина Пантина — 16.30,39
- Полина Козякина — 16.35,36
В пятницу, 18 апреля, в Казани пройдёт заключительный соревновательный день чемпионата России.
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