Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пять российских пловцов выполнили норматив на ЧМ-2025 в пятый соревновательный день ЧР

Пять российских пловцов выполнили норматив на ЧМ-2025 в пятый соревновательный день ЧР
Аудио-версия:
Комментарии

В пятый соревновательный день чемпионата России — 2025 в Казани пять российских пловцов выполнили условия отбора на чемпионат мира — 2025 в Сингапуре, который пройдёт с 11 июля по 3 августа.

Напомним, для отбора нужно не просто проплыть дистанцию в финале, уложившись в международный норматив, но и быть не ниже топ-2.

50 м баттерфляем (норматив на ЧМ – 23,23):

  1. Олег Костин — 23,15
  2. Егор Юрченко — 23,16
  3. Роман Шевляков — 23,26

400 м комплекс (норматив на ЧМ – 4.16,00):

  1. Илья Бородин — 4.11,39
  2. Максим Ступин — 4.13,94
  3. Алексей Сударев — 4.14,39

1500 м вольным стилем (норматив на ЧМ – 16.15,77):

  1. Ксения Мишарина — 16.04,21 (юношеский рекорд России)
  2. Арина Пантина — 16.30,39
  3. Полина Козякина — 16.35,36

В пятницу, 18 апреля, в Казани пройдёт заключительный соревновательный день чемпионата России.

Материалы по теме
Звёзды российского плавания берут курс на чемпионат мира. Как они выступят на ЧР в Казани?
Звёзды российского плавания берут курс на чемпионат мира. Как они выступят на ЧР в Казани?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android