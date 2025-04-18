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Лихачёв высказался о предстоящей работе со сборной Парагвая по пляжному футболу на ЧМ-2025

Лихачёв высказался о предстоящей работе со сборной Парагвая по пляжному футболу на ЧМ-2025
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Старший тренер российской национальной команды по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказался о том, что будет участвовать в работе тренерского штаба сборной Парагвая по пляжному футболу на ЧМ-2025.

«Спасибо за поздравления. Последние дни подготовки идут, сейчас присоединюсь к команде. В понедельник вечером вылетаю из Москвы. Надеюсь, все болельщики футбола и пляжного футбола будут болеть за Парагвай.
Ассоциация футбола Парагвая обратилась в РФС с просьбой пригласить меня в качестве тренера-консультанта. К счастью, руководство РФС ответило согласием – дали мне возможность оказаться на главном турнире планеты», — сказал Лихачёв в эфире Okko.

Напомним, российская сборная с Михаилом Лихачёвым во главе трижды побеждала на чемпионатах мира в 2011, 2013, 2020 годах.

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