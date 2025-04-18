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В Университете Флориды из-за стрельбы отменены все спортивные мероприятия

В Университете Флориды из-за стрельбы отменены все спортивные мероприятия
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В США, в Университете Флориды в Таллахасси были отменены все спортивные мероприятия и занятия до воскресенья, сообщает Reuters. Ранее в четверг, 17 апреля, там произошла стрельба.

В результате происшествия погибли два человека и ещё около шести были ранены. Преступником оказался член студенческого профсоюза этого же университета. 20-летний Феликс Икнер был ранен в ответ и госпитализирован. Сообщается о его задержании.

«Мы стали жертвами трагического и бессмысленного акта насилия в самом сердце нашего кампуса. В ближайшие дни будет больше новостей и больше времени для размышлений, но сейчас мы вместе скорбим, опираясь друг на друга. И мы помним, кто мы. Мы — Университет штата Флорида. Мы — семья. И мы вместе», — приводит слова президента Университета штата Флорида Ричард Маккалоу Reuters.

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