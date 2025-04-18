Глава РУСАДА: ждём, когда вернут возможность быть участниками мероприятий ВАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова поделилась своим мнением насчёт того, что российские специалисты не могут принять участия в международном симпозиуме по антидопингу.

«К сожалению, и в этом году мы не принимали участия в ежегодном симпозиуме ВАДА, но нам направляются все материалы с симпозиума, включая презентации и другие документы, которые распространяются среди участников. Мы очень ждём, когда нам вернут возможность быть полноценными участниками таких важных международных мероприятий. Я считаю, что главная цель как для Всемирного антидопингового агентства, так и других национальных антидопинговых организаций — это продвижение принципов честной игры и совершенствование механизма по борьбе с допингом. В РУСАДА работают грамотные и опытные специалисты. Например, в сфере обработки результатов и организации тестирований нашим специалистам нет равных в мире. И если отбросить все политические аспекты, то многие наши зарубежные коллеги прекрасно понимают, что участие россиян в международных мероприятиях и возможность получить от них бесценный опыт борьбы с допингом пошли бы на пользу всем», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Напомним, РУСАДА находится под санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и не может принимать участия в мероприятиях по антидопингу.