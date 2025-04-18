Юлия Ефимова прокомментировала неудачное выступление на ЧР-2025 в Казани

Шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова высказалась о невыполнении нормативов для участия в ЧМ-2025 в Сингапуре, который пройдёт с 11 июля по 3 августа.

Во время заплывов на чемпионате России в Казани титулованная спортсменка не смогла показать нужное для отбора время на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом.

«Я сегодня думала в квалификации, что будет 2 минуты 30 секунд, но в итоге получилось медленнее. Возьмут ли на ЧМ? Нет, точно нет, у меня нет отбора. Поэтому все и ждали, что сегодня, возможно, на 200 м брассом что‑то получится», – приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».