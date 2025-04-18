Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийский чемпион Токио-2020 отстранён от соревнований на 21 месяц

Олимпийский чемпион Токио-2020 отстранён от соревнований на 21 месяц
Комментарии

Олимпийский чемпион Токио-2020 в плавании на 400 м вольным стилем тунисец Ахмед Хафнауи будет отстранён от соревнований на 21 месяц, сообщает Reuters.

Основной причиной отстранения стало нарушение правила предоставления информации о своём местонахождении, пловец трижды за 12 месяцев нарушил это правило. Дисквалификация Хафнауи продлится до 10 января 2026 года. Также стало известно, что все результаты тунисца, показанные с 11 апреля 2024 года, будут аннулированы.

Отметим, что, помимо звания чемпиона Олимпийских игр — 2020 на дистанции 400 м, Хафнуи также является двукратным чемпионом мира — 2023 на дистанциях 800 м и 1500 м вольным стилем.

Материалы по теме
Пловец Климент Колесников получил нейтральный статус от World Aquatics
Юлия Ефимова не смогла отобраться на ЧМ-2025 на 200-метровке брассом
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android