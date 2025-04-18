Олимпийский чемпион Токио-2020 отстранён от соревнований на 21 месяц

Олимпийский чемпион Токио-2020 в плавании на 400 м вольным стилем тунисец Ахмед Хафнауи будет отстранён от соревнований на 21 месяц, сообщает Reuters.

Основной причиной отстранения стало нарушение правила предоставления информации о своём местонахождении, пловец трижды за 12 месяцев нарушил это правило. Дисквалификация Хафнауи продлится до 10 января 2026 года. Также стало известно, что все результаты тунисца, показанные с 11 апреля 2024 года, будут аннулированы.

Отметим, что, помимо звания чемпиона Олимпийских игр — 2020 на дистанции 400 м, Хафнуи также является двукратным чемпионом мира — 2023 на дистанциях 800 м и 1500 м вольным стилем.