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Юлия Ефимова раскрыла, будет ли продолжать карьеру после непопадания на ЧМ-2025

Юлия Ефимова раскрыла, будет ли продолжать карьеру после непопадания на ЧМ-2025
Юлия Ефимова
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Шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова рассказала о дальнейших планах в спортивной карьере. Ранее спортсменка не смогла выполнить нормативы для участия в ЧМ-2025 в Сингапуре на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом во время ЧР в Казани.

— Что дальше?
— Я планировала поехать на «Маре Нострум». Теперь ещё поеду на соревнования в Париж. А потом буду заканчивать сезон.

— Но не заканчивать в принципе?
— Нет, у меня ещё есть энергия продолжать. Так что сейчас «Маре Нострум», соревнования в Париже, перерыв и сезон короткой воды, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

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