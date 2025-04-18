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CAS рассмотрит иск ВАДА к РУСАДА в сентябре

CAS рассмотрит иск ВАДА к РУСАДА в сентябре
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит иск Международного антидопингового агентства (ВАДА) к РУСАДА.

«CAS уже определил предварительную дату, слушания пройдут в сентябре 2025 года. Мы надеемся, что критическое замечание ВАДА будет устранено до этого времени — работа по внесению изменений в Закон о спорте в РФ ведётся. В настоящий момент Министерство спорта России и РУСАДА находятся в контакте, нами разработан проект федерального закона, который, по мнению ВАДА, снимет все вопросы. РУСАДА продолжает придерживаться позиции о несогласии с этим критическим замечанием, которое предъявляется к агентству. Но Российское антидопинговое агентство сделало всё от себя зависящее в рамках своей компетенции», – приводит слова Логиновой ТАСС.

Напомним, в 2023 году ВАДА предъявило обвинения РУСАДА из-за отсутствия механизма интеграции Международного антидопингового кодекса в национальное законодательство России в вопросе противодействия распространения допинга.

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