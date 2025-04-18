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Елена Вяльбе, Никита Нагорный, Софья Великая, Денис Лебедев, Руслан Проводников попали в список санкций Украины

Президент Украины Зеленский ввёл санкции против Вяльбе и ещё четырёх спортсменов
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Президент Украины Владимир Зеленский ввёл персональные санкции против ряда известных российских граждан, среди которых также оказались президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе, олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Никита Нагорный, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA в первой тяжёлой весовой категории боксёр Денис Лебедев, бывший чемпион мира по боксу по версии WBO боксёр Руслан Проводников, об этом говорится в новых указах, подписанных Зеленским.

Стоит отметить, что введённые санкции касаются выполнения любой деятельности на территории Украины, лишения государственных наград и выполнения финансовых операций.

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