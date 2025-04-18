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Французский легкоатлет был задержан по делу о вооружённом нападении на пенсионера

Французский легкоатлет был задержан по делу о вооружённом нападении на пенсионера
Софьян Сельмуни
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Французский легкоатлет Софьян Сельмуни задержан по подозрению в вооружённом нападении и ограблении, сообщили в L'Équipe. Бегун признал вину в преступлении, которое произошло 12 февраля. Его задержали 2 апреля.

Изначально Сельмуни собирался ограбить другую квартиру, но ошибся и попал в дом 82-летнего мужчины. Француз связал жертву и угрожал его жизни. Потом Софьян ограбил квартиру, которая была в первоначальном плане. Пенсионеру удалось сообщить полиции о происшествии.

Софьян Сельмуни закончил карьеру в 2019 году. Он является чемпионом Франции в беге на 1500 м (2017). У него не было дома, легкоатлет жил в собственной машине.

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