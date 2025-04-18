В Литве заявили о подготовке жёсткого решения из-за участия Беларуси в ЧЕ-2026 по футзалу

Президент Литовской федерации футбола (ЛЛФ) Эдгарс Станкявичюс заявил о проработке вопроса с Украинской федерацией футбола по поводу участия сборной Беларуси в финальной части ЧЕ-2026 по мини-футболу.

«ЛФФ совместно с Латвийской и Украинской федерациями футбола активно занимается ситуацией, связанной с участием белорусских спортсменов в чемпионате Европы по футзалу. Сейчас литовская сторона ведёт переговоры с институциями нашей страны, поскольку необходима государственная поддержка в отношении закона, запрещающего въезд спортсменов из этой страны на территорию Литвы. Также ведутся переговоры с УЕФА. Как только будут получены необходимые ответы, литовская, латвийская и украинская федерации объявят о своём решении, которое будет очень жёстким», — приводит слова Станкявичюса Delfi.lt.

Подробностями также поделился глава Латвийской федерации футбола Вадим Ляшенко.

«В конце нынешней или в начале следующей недели у нас будет чёткое решение, как всё будет происходить. Сейчас много неопределённостей. Мы знаем, что в Латвии не сможем организовать матч, в котором будет участвовать Беларусь. Мы не можем этого сделать ни с юридической, ни с этической точки зрения. Пока идёт коммуникация, и когда у нас будет чёткая позиция от УЕФА, мы обязательно проинформируем общественность», —добавил Ляшенко.

ЧЕ-2026 по мини-футболу пройдёт с 18 января по 6 февраля в Риге и Каунасе.