Чикунова — о победе на ЧР: прямо сейчас начинается счастье

Рекордсменка мира 20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась о победе на чемпионате России по плаванию. Спортсменка выиграла финальный заплыв на дистанции 200 м брассом.

«Душа поёт, вот оно счастье. Прямо сейчас начинается счастье. Потому что было тяжело, были и хорошие мысли, и плохие. Думала после сотни, что ничего не получится, но я смогла собраться, и отличная отправная точка, от которой будем отталкиваться.

200 м мне нравятся тем, что я могу успеть сделать всё. И проиграть, и догнать — это такая дистанция, на которой правильно разложить силы. Время на сотке чуть расстроило, всегда хочется плыть как можно быстрее, сравнивала себя с прошлым годом, позапрошлым. Было видно, что отстаю, но самое главное здесь было отобраться. Задачу выполнила», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.