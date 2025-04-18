Чикунова: будут другие чемпионки с другими фамилиями, не только Чикунова и Ефимова

Рекордсменка мира Евгения Чикунова высказалась о выполнении условия отбора на чемпионат мира – 2025 в Сингапуре.

«У меня нет полномочий отвечать на вопрос кто займёт квоты в сборной, кто будет плыть в эстафетах. На данный момент как факт отобралась в женском брассе только я, дальше решать будет тренерский штаб. Мне трудно что-то сказать на этот счёт.

Я лично ничего не упускаю, за других девочек сказать ничего не могу. Заплыв состоял из молодых девчонок, наверное, это здорово в каком-то смысле. Девочки отбираются на первенство мира, выполнили норматив. Думаю, что будут другие чемпионки с другими фамилиями, не только Чикунова и Ефимова.

Стараюсь слушать трибуны, если сильно кричат значит время хорошее, даже если нет сил – нужно стараться добавить. Когда нет рядом соперниц по звуку ориентируюсь. Дальше буду работать уже с прицелом на ЧМ, мы с тренерами всё сделаем красиво, моя задача – идеально всё выполнить», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.