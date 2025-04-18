Егор Корнев стал победителем чемпионата России в Казани на дистанции 100 м вольным стилем

Россиянин Егор Корнев стал победителем чемпионата России в Казани на дистанции 100 м вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 47,55.

Второе место на дистанции 100 м вольным стилем занял Андрей Минаков с результатом 48,16. Тройку сильнейших замкнул Владислав Гринев, который преодолел дистанцию за 48,17.

Плавание. Чемпионат России. Казань. 100 м вольным стилем. Мужчины:

Егор Корнев — 47,55 Андрей Минаков — 48,16 Владислав Гринев — 48,17

Напомним, чемпионат России по плаванию в Казани является официальным отборочным турниром на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдёт с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.