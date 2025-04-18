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Егор Корнев стал победителем чемпионата России в Казани на дистанции 100 м вольным стилем

Егор Корнев стал победителем чемпионата России в Казани на дистанции 100 м вольным стилем
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Россиянин Егор Корнев стал победителем чемпионата России в Казани на дистанции 100 м вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 47,55.

Второе место на дистанции 100 м вольным стилем занял Андрей Минаков с результатом 48,16. Тройку сильнейших замкнул Владислав Гринев, который преодолел дистанцию за 48,17.

Плавание. Чемпионат России. Казань. 100 м вольным стилем. Мужчины:

  1. Егор Корнев — 47,55
  2. Андрей Минаков — 48,16
  3. Владислав Гринев — 48,17

Напомним, чемпионат России по плаванию в Казани является официальным отборочным турниром на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдёт с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

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