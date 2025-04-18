Корнев — о чемпионате России: пусть кто-то даже будет плыть быстрее меня, важнее время

Чемпион мира на короткой воде пловец Егор Корнев прокомментировал победу на чемпионате России — 2025 в Казани на дистанции 100 м вольным стилем.

«Сотка вольным — очень требовательная дистанция. Ресурса нужно много, к концу бывает тяжело. Иногда получается, иногда — нет. В этот раз не так, как я хотел, в полуфинале, думал, поберегу силы, в финале будет лучше. Не вышло, но ничего страшного. Главное — выполнил норматив, отобрался, этим доволен. В финале не зашло так, как было вчера, в целом нормально.

Время конкурентоспособное, полтинник — тем более. К лету подготовимся, сейчас середина сезона, только отошли от базы, больших объёмов. Чемпионат России в апреле — это не показатель твоей формы в пике. Впервые выиграл на чемпионате России и 50 м, и 100 м, но для меня важнее время.

Пусть даже кто-то будет плыть где-то быстрее меня, но победа не так важна. Победа важна на Олимпийских играх, но не на остальных соревнованиях», — передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.