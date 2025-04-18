Симбин побил рекорд Усэйна Болта, выбежав из 10 секунд на стометровке 11-й сезон подряд

Южноафриканский спринтер Акани Симбин пробежал дистанцию 100 м за 9,9 секунды в рамках Золотого Гран-при в Ботсване, побив рекорд представителя Ямайки Усэйна Болта, который выбегал из 10 секунд на стометровке 10 сезонов подряд. Симбин сделал это уже в 11 сезонах кряду.

Напомним, Усэйн Болт является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 м и 200 м на трёх Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016).

Отметим, мировым рекордом в беге на 100 м является результат 9,58, установленный Усэйном Болотом. 38-летний ямаец завершил карьеру в 2017 году.