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Симбин побил рекорд Усэйна Болта, выбежав из 10 секунд на стометровке 11-й сезон подряд

Симбин побил рекорд Усэйна Болта, выбежав из 10 секунд на стометровке 11-й сезон подряд
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Южноафриканский спринтер Акани Симбин пробежал дистанцию 100 м за 9,9 секунды в рамках Золотого Гран-при в Ботсване, побив рекорд представителя Ямайки Усэйна Болта, который выбегал из 10 секунд на стометровке 10 сезонов подряд. Симбин сделал это уже в 11 сезонах кряду.

Напомним, Усэйн Болт является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 м и 200 м на трёх Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016).

Отметим, мировым рекордом в беге на 100 м является результат 9,58, установленный Усэйном Болотом. 38-летний ямаец завершил карьеру в 2017 году.

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