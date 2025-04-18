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Дмитрий Савенко выиграл 200-метровку на спине на ЧР-2025, Евгений Рылов не попал на ЧМ

Дмитрий Савенко выиграл 200-метровку на спине на ЧР-2025, Евгений Рылов не попал на ЧМ
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Пловец Дмитрий Савенко занял первое место в финальном заплыве на дистанции 200 м на спине на проходящем в эти дни чемпионате России — 2025 в Казани.

Спортсмен показал результат 1.55,91 секунды. Он выполнил норматив для участия в чемпионате мира 2025 года в Сингапуре. Второе время — у Алексея Ткачёва (1.58,16). Тройку призёров замкнул Артём Норкин — 1.58,64. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов занял четвертое место и не смог отобраться на чемпионат мира на дистанции 200 м на спине.

Плавание. Чемпионат России — 2025. Казань, 18 апреля.

Мужчины, 200 м на спине:
1. Дмитрий Савенко — 1.55,91
2. Алексея Ткачёв — 1.58,16
3. Артём Норкин — 1.58,64

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