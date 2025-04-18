Чикунова, Степанова, Чимрова и Кузнецова завоевали золото в эстафете 4x100 на ЧР в Казани

Российские пловчихи Евгения Чикунова, Милана Степанова, Светлана Чимрова и Александра Кузнецова завоевали золото в комбинированной эстафете 4x100 м на чемпионате России в Казани. В финальном заплыве спортсменки, представляющие Санкт‑Петербург, выиграли с результатом 3.58,94.

Второй финишировала команда Москвы (Вероника Пугачева, Юлия Ефимова, Варвара Хвесюк, Дарья Муллакаева), преодолев дистанцию за 4.03,69. Тройку лучших замкнул коллектив из Новосибирской области, за который выступают Полина Теплоухова, Эмма Демина, Анастасия Дуплинская, Дарья Трофимова. Девушки преодолели дистанцию за 4.08,48.

Напомним, чемпионат России по плаванию в Казани является официальным отборочным турниром на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдёт с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.