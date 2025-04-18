Кожакин победил на 50 м брассом в рамках ЧР-2025, опередив Пригоду. Оба попали на ЧМ

Многократный чемпион мира и Европы на короткой воде Кирилл Пригода занял второе место в финальном заплыве на 50 м брассом в рамках чемпионата России по плаванию. Он показал результат 26,98 и смог квалифицироваться на чемпионат мира-2025 по водным видам спорта в Сингапуре.
Победителем на дистанции 50 м брассом стал Иван Кожакин (26,46), также завоевавший путёвку на ЧМ-2025. Тройку призёров замкнул Андрей Николаев (27,32).
Плавание. Чемпионат России — 2025. Казань, 18 апреля.
Мужчины, 50 м брассом:
1. Иван Кожакин (Магаданская область) — 26,46
2. Кирилл Пригода (Санкт-Петербург) —26,98
3. Андрей Николаев (Калужская область)— 27,32