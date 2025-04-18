Лифинцев, Пригода, Шевляков и Корнев выиграли золото в эстафете 4x100 на ЧР по плаванию

Российские пловцы Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Роман Шевляков и Егор Корнев завоевали золотые медали на чемпионате России в Казани в эстафете 4×100 м комплексным плаванием. В финальном заплыве спортсмены, представляющие Санкт‑Петербург, выиграли с результатом 3.28,49 секунды.

Второй финишировала команда Москвы (Климент Колесников, Данил Семьянинов, Егор Прошин, Владислав Гринев) с результатом 3.34,90. Тройку лидеров замкнул коллектив из Новосибирской области, за который выступают Данил Закожурников, Олег Плотников, Михаил Антипов, Максим Абловацкий. Спортсмены преодолели дистанцию за 3.38,48.

Напомним, чемпионат России по плаванию в Казани является официальным отборочным турниром на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдёт с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.