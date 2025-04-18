25 российских пловцов квалифицировались на ЧМ-2025 по водным видам спорта

В Казани завершился чемпионат России по плаванию. По его итогам 25 российских пловцов выполнили условия отбора для участия в чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре.

У мужчин условия отбора выполнили: Егор Корнев, Климент Колесников, Мирон Лифинцев, Павел Самусенко, Кирилл Пригода, Даниил Семьянинов, Александр Жигалов, Андрей Минаков, Михаил Антипов, Олег Костин, Егор Юрченко, Илья Бородин, Максим Ступин, Иван Кожакин, Дмитрий Савенко.

У женщин квалификацию выполнили: Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Софья Дьякова, Ксения Мишарина, Алина Гайфутдинова, Дарья Зарубенкова, Милана Степанова, Евгения Чикунова, Арина Суркова и Мария Осетрова.

Все спортсмены прошли отбор на индивидуальных дистанциях. Главный тренер сборной России может также рассмотреть дополнительные кандидатуры для участия в эстафетах.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.