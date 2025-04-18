Ронни О'Салливан выступит на чемпионате мира — 2025 по снукеру — TNTSports

Английский снукерист Ронни О'Салливан репостнул картинку телеканала TNTSports о его участии в чемпионате мира — 2025.

«Ронни О'Салливан выступит на чемпионате мира по снукеру во вторник в прямом эфире на телеканалах TNT Sports и Discovery+», — подписано фото с изображением британского снукериста в официальном аккаунте канала в социальных сетях.

Ранее Ронни О'Салливан заявлял, что всё ещё не принял решения об участии в чемпионате мира по снукеру — 2025. Этой зимой он отказался от участия в турнире «Мастерс», а также в Welsh Open и Weide Cup World Open.

49-летний О'Салливан — семикратный чемпион мира, член снукерного Зала славы с 2012 года.