Главный тренер сборной России по плаванию ответил, от кого ждёт медалей на ЧМ-2025

Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин подвёл итоги завершившегося в Казани чемпионата России — 2025.

«Турнир был наполнен разными эмоциями. Были суперэмоции, когда наши ребята плыли, три человека на спине — и все три лучшие результаты сезона в мире. Были рекорды России, были очень быстрые секунды, но есть разочарования. Наш двукратный чемпион Евгений Рылов не попал на чемпионат, Юлия Ефимова не смогла отобраться. Также у нас есть большие пробелы на дистанциях 200, 400, 800, 1 500 — никто там из ребят не отобрался. Более того, такие дисциплины, как эстафетное плавание, 4х200 кроль, так сказать, гордость нации, мы тоже не прошли норматив для попадания в Сингапур.

Правила для всех едины, один отбор — значит, один отбор. Поэтому сейчас команда в количестве 30 человек готова к участию в Сингапуре. От кого жду медалей? Мы так загадывать не можем, но мы с вами можем анализировать с мировыми секундами. У нас сейчас пока первые нормативы в мире у [Евгении] Чикуновой и [Климента] Колесникова на дистанции 200 брасс и 100 на спине», — сказал Шишин на пресс-конференции.

Соревнования в Казани являлись официальным отборочным турниром на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.