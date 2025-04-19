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Бородин: в Казани выступал далеко не в своей оптимальной форме

Бородин: в Казани выступал далеко не в своей оптимальной форме
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Чемпион мира и Европы на короткой воде российский пловец Илья Бородин высказался о своём выступлении на чемпионате России.

– Какую оценку поставите себе за этот чемпионат России? Насколько вы довольны собой?
– Точно скажу, что выступал в Казани далеко не в своей оптимальной форме. Я не могу разбрасываться сейчас какими-то конкретными цифрами и не хочу этого делать, но средний уровень выдержал. Нормально выступил.

– Пока российские пловцы были в изоляции от международных стартов, на пик формы выходили к чемпионату России – чтобы показать на ЧР свой лучший результат. Сейчас вернулись к прежним тренировочным планам?
– Сроки примерно те же остались, раньше у нас был чемпионат России и финал Кубка России примерно в те же даты. Сейчас чемпионат России и чемпионат мира. Фокус в любом случае был на лето, летом всегда лучше плывётся, либо четыре месяца подготовки, либо восемь, чем больше, тем лучше, но в целом на пик где-то к июлю по личным ощущениям я выходил всегда, – сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Ильёй Бородиным читайте в ближайшее время на «Чемпионате»

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