Бородин: в Будапеште мы были на ЧМ по короткой воде, с длинной это несравнимо

Чемпион мира 2024 года на короткой воде российский пловец Илья Бородин оценил значимость ЧМ-2024 в Будапеште, на котором смогли выступить спортсмены из России.

– Когда летели в Будапешт на ЧМ в декабре, не было внутреннего страха за результат? Долгое время находились внутри «пузыря» и теперь наконец-то увидите свои реальные возможности.

– В Будапеште мы всё-таки были на ЧМ по короткой воде, с длинной водой это несравнимо. К тому же это был постолимпийский ЧМ, не сказать, чтобы не сильно важный, но он никогда не славился серьёзным составом участников. Так что в каком-то смысле нам повезло с выбором соревнования для возвращения.

– Получается, практически «на лайте» вернулись в международное плавание?

– Нам дали лайтово, спокойно вернуться, уверенными в себе. А сейчас уже готовимся к ЧМ по длинной воде, вот Сингапур будет настоящей проверкой для всей сборной, – сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Ильёй Бородиным читайте в ближайшее время на «Чемпионате»

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