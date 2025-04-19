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Пловец Бородин: в Сингапуре на ЧМ фурора не будет — все заранее должны это понимать

Пловец Бородин: в Сингапуре на ЧМ фурора не будет — все заранее должны это понимать
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Чемпион мира и Европы на короткой воде российский пловец Илья Бородин предостерёг от завышенных ожиданий от чемпионата мира по водным видам спорта — 2025, который пройдёт в Сингапуре в июле и начале августа 2025 года.

— Ажиотаж вокруг ЧМ в Будапеште в России был значительным. Вы же понимали, что нужно спокойнее воспринимать все эти победы?
– Не то чтобы спокойнее, здорово, что люди радовались, и мы тоже радовались этим медалям… Тут главный момент был в том, что мы наконец-то куда-то в принципе поехали. Пловцы первые в принципе куда-то отправились полноценной большой командой, большим составом на крупный старт. Этому можно было порадоваться.

– Свою собственную популярность ощутили после ЧМ в Венгрии?
– В моменте, конечно, было заметно как люди следят, узнают, спрашивают. Но вот как быстро это пришло, также быстро достаточно и ушло. Как только приехал к себе домой после Будапешта, ощутил себя звездой, сейчас уже хайп давно прошёл, – сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Ильёй Бородиным читайте в ближайшее время на «Чемпионате»

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