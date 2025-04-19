Бородин: ЧМ в Будапеште показал, что у нас есть интерес к плаванию, людям нравится
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Чемпион мира 2024 года на короткой воде Илья Бородин рассказал о популярности плавания в России.
– Радостно, что ранее вызывавший скромный интерес ЧМ по короткой воде стал событием национального масштаба?
– Будапешт показал, что у нас есть интерес к плаванию, что людям нравится этот вид спорта и если мы будем показывать хороший результат – за нами будут следить. Со своей стороны продолжим побеждать, стараться вместе развивать российское плавание и надеяться, что интерес не будет угасать со временем. Что плавание будет только популярнее, – сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Полное интервью с Ильёй Бородиным читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
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