Бородин: ЧМ в Будапеште показал, что у нас есть интерес к плаванию, людям нравится

Чемпион мира 2024 года на короткой воде Илья Бородин рассказал о популярности плавания в России.

– Радостно, что ранее вызывавший скромный интерес ЧМ по короткой воде стал событием национального масштаба?

– Будапешт показал, что у нас есть интерес к плаванию, что людям нравится этот вид спорта и если мы будем показывать хороший результат – за нами будут следить. Со своей стороны продолжим побеждать, стараться вместе развивать российское плавание и надеяться, что интерес не будет угасать со временем. Что плавание будет только популярнее, – сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Ильёй Бородиным читайте в ближайшее время на «Чемпионате».