Бородин — о соперниках на ЧМ в Сингапуре: всё будет понятно уже непосредственно на месте

Российский пловец Илья Бородин поделился ожиданиями от чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта, который пройдёт с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

– Смотрите уже сейчас расклады по возможным соперникам в Сингапуре? Какие будут шансы? Наверняка не только за Маршаном надо будет следить.

– Всё будет понятно уже непосредственно там на месте. Сейчас была задача подвестись к отборочным стартам, показать определённый уровень здесь на ЧР – эта задача мне удалась.

Оценивать соперников трудно, поскольку никто в оптимальной форме к промежуточным соревнованиям не подходит, разве что американцы, у которых отбор идёт в последний момент практически перед ЧМ. Все остальные сейчас под нагрузками, решают какие-то свои локальные задачи, а не работают на лучшие секунды. Поэтому понять, у кого какой предел, так заочно едва ли возможно. Всё узнаем уже в Сингапуре, – сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Ильёй Бородиным читайте в ближайшее время на «Чемпионате»