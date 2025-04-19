Бородин: на некоторых дистанциях чувствую, что у меня есть определённый запас

Чемпион мира 2024 года на короткой воде российский пловец Илья Бородин, специализирующийся в комплексном плавании, ответил на вопрос о возможных стартах в других дисциплинах.

– Не было мысли попробовать себя в других дисциплинах? Тот же Маршан плывёт и брасс, и баттерфляй.

– Во-первых, ему гораздо проще хотя бы в плане отбора, нет такой конкуренции внутри страны, он не переживает за этот момент. У нас на 200 метров брассом ещё попробуй отобраться для начала. На 200 баттерфляем ещё можно, но там по программе не очень всё стыкуется по времени.

Пока что сосредоточен на 400 и 200 комплексом, может быть, когда-нибудь заложимся на 200 вольным, 200 брассом. На некоторых дистанциях я чувствую, что у меня есть определённый запас, но, опять же, чтобы показать себя на международных стартах, это ещё и на них отобраться нужно сначала, а с учётом конкуренции внутри России это очень тяжело, требует много сил, – сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Ильёй Бородиным читайте в ближайшее время на «Чемпионате»