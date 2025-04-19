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Илья Бородин — о Маршане: Леон силён во всем, есть уникальность, дар сверху

Илья Бородин — о Маршане: Леон силён во всем, есть уникальность, дар сверху
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Чемпион мира 2024 года на короткой воде российский пловец Илья Бородин, специализирующийся в комплексном плавании, считает, что может навязать борьбу четырёхкратному олимпийскому чемпиону французу Леону Маршану.

– Маршан в этом плане уникален? Многие удивляются тому, как он удерживает мировое лидерство в плавании комплексом, брассе и баттерфляе одновременно.
– Леон силён во всем, тут бесспорно. Где-то есть и какая-то уникальность, дар сверху. Где-то какой-то секрет подготовки, работа тренерского штаба. Он в сильной команде работает. Но скажу так: если я буду в хорошей форме, то могу составить ему конкуренцию. На 400 комплексом точно.

Пока что на ЧР от этой эталонной формы я был далёк, да и не стоит сейчас распылять силы. Говоря о работе в нескольких дисциплинах сразу, ему это удаётся, он молодец, но я пока что сосредоточен на своих основных дистанциях.

Когда всё так разрозненно, это тяжело и можно остаться в итоге ни с чем. Посмотрим, как пройдёт ЧМ в Сингапуре, и дальше будем решать, до Лос-Анджелеса времени достаточно, – сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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