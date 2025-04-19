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Бородин — о пропуске ОИ в Токио из-за коронавируса: перевернул эту страницу

Бородин — о пропуске ОИ в Токио из-за коронавируса: перевернул эту страницу
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Чемпион мира 2024 года на короткой воде российский пловец Илья Бородин, специализирующийся в комплексном плавании, высказался о том, что чемпионат мира — 2025 станет для него первым крупным соревнованием в карьере.

– ЧМ в Сингапуре будет для вас первым большим стартом на длинной воде со времён Олимпиады в Токио, на которой вам не удалось выступить из-за коронавируса. Есть в связи с этим дополнительное волнение?
– Касательно истории с пропуском Игр в Токио – я не хочу её обсуждать, уже перевернул эту страницу. Смотрю в будущее. Волнение определённое присутствует, я не был раньше на ЧМ по длинной воде ни разу в карьере, был на чемпионатах Европы, плыл короткую воду, большой чемпионат мира для меня первый в жизни, поэтому будет любопытно проверить свои возможности, – сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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