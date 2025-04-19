Чемпион ОИ по велоспорту Ремко Эвенепул признался, что начал исповедовать ислам

Двукратный олимпийский чемпион бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул сообщил, что начал исповедовать ислам.

«Я открыл для себя религию в прошлом году, это то, чем я делюсь с Оуми (супруга Эвенепула. — Прим. «Чемпионата»). Мы много молились. Я открыл для себя веру. Ислам. У каждого должно быть своё отношение к вере. Для меня это был переломный момент в тот период моей жизни. Это что-то прекрасное!» — написал велогонщик на своей странице в социальных сетях.

Эвенпул после полугодового восстановления от сложной травмы в гонки возвращается в гонки. В воскресенье, 20 апреля, он примет участие в бельгийской однодневке De Brabantse Pijl. На пресс-конференции перед гонкой он признался, что большую роль в его восстановлении сыграла его супруга Оуми Райан. Они выросли на одной улице в старинном бельгийском городе Шепдаале и дружат с 17 лет.