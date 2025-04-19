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«Всё могло пойти не так». Ронни О'Салливан рассказал о тяжёлом периоде своей жизни

«Всё могло пойти не так». Ронни О'Салливан рассказал о тяжёлом периоде своей жизни
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Английский снукерист семикратный чемпион мира Ронни О'Салливан рассказал, что его жизнь могла сложиться совсем по-другому. В 1992 году, когда О’Салливану было всего 17 лет, его отец был отправлен в тюрьму.

«Сейчас у меня всё хорошо, но всё могло пойти не так. Я мог бы оказаться в очень неприятном положении.

Думаю, что меня поддерживало желание сделать так, чтобы моя семья гордилась мной. Очевидно, что моего отца не было рядом, мама уезжала по делам, я чувствовал одиноким и должен был взять всё в свои руки.

Итак, несмотря на то что в возрасте от 19 до 25 лет я выполнял небольшую миссию, я понял, что попал в трудное положение, и не мог подвести семью.

В какой-то момент я должен был добиться успеха, так что я встал на путь истинный и сосредоточился на снукере. Я держался подальше от выпивки, пабов и тому подобного», — приводит слова британского снукериста TNT Sports.

Ранее телеканал TNTSports сообщил, что О'Салливан выступит на чемпионате мира — 2025 по снукеру. Этой зимой он отказался от участия в турнире «Мастерс», а также в Welsh Open и Weide Cup World Open.

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Ронни О'Салливан выступит на чемпионате мира — 2025 по снукеру — TNTSports
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