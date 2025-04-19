«Чеховские медведи» вышли в полуфинал Суперлиги, обыграв астраханское «Динамо»

Сегодня, 19 апреля, гандбольный клуб «Чеховские медведи» обыграл астраханское «Динамо» во втором матче четвертьфинала OLIMPBET Суперлиги со счётом 38:25 (21:11).

Первый матч завершился со счётом 36:29 в пользу «Чеховских медведей». Команда уверенно вышла в полуфинал соревнований.

Гандбол. Суперлига. 1/4 финала. Ответный матч:

«Динамо-Астрахань» — «Чеховские медведи» — 38:25 (21:11); (А.Ермаков, А.Котов — по 6; Гумаров — 7).

Ранее ставропольский клуб «Виктор» прошёл в полуфинал, одолев «Динамо-Сунгуль» из Снежинска. Первая игра закончилась со счётом 29:29. Во второй встрече ставропольская команда вырвала победу со счётом 29:28.