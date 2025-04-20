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Действующий чемпион мира по снукеру Уилсон сенсационно проиграл в первом раунде ЧМ-2025

Действующий чемпион мира по снукеру Уилсон сенсационно проиграл в первом раунде ЧМ-2025
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Чемпион мира 2024 года английский снукерист Кайрен Уилсон, занимающий вторую строчку в рейтинге, потерпел сенсационное поражение в первом раунде чемпионата мира — 2025. Он проиграл представителю Китая Лэй Пэйфаню (39-й номер рейтинга) в решающем фрейме — 9:10.

В прошлогоднем финале ЧМ Кайрен Уилсон обыграл представителя Уэльса Джека Джонса. Итоговый счёт матча — 18:14. Уилсон впервые в карьере стал чемпионом мира по снукеру.

Чемпионат мира — 2025 проходит с 19 апреля по 5 мая. Ежегодно мировое первенство проходит в театре «Крусибл» в Шеффилде (Англия). Общий призовой фонд ЧМ-2025 — £ 2 395 000. Победитель получит £ 500 тыс.

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