Ахмат Кадыров стал почётным гражданином города Грозный

Помощник главы Чеченской Республики Ахмед Дудаев поздравил Ахмата Кадырова с получением звания почётного гражданина города Грозный.

«Искренне поздравляю министра ЧР по физической культуре и спорту, президента футбольного клуба «Ахмат», дорогого БРАТА Ахмата Рамзановича Кадырова с присвоением звания «Почётный гражданин города Грозный» за значимый вклад в развитие спорта!

Фото: Из личного архива Дудаева

Внук Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова показал себя как руководитель, демонстрирующий грамотный подход к делу.

За короткое время Ахмат Рамзанович уже достиг впечатляющих результатов и эффективно реализует свою деятельность в сфере спортивной политики. Он является успешным управленцем, достойным представителем своего рода. Уверен, что его деятельность принесёт значительную пользу не только нашей республике, но и всей стране», — написал Дудаев в своём телеграм-канале.