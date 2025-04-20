Уилсон стал 20-м чемпионом, которому не удалось защитить дебютный титул на ЧМ по снукеру

Неудача действующего чемпиона мира по снукеру англичанина Кайрена Уилсона стала 20-й в истории проведения чемпионата мира по снукеру в театре «Крусибл», когда действующий чемпион мира, выигравший на турнире впервые, не смог подтвердить своё звание.

Ближе всего к тому, чтобы сломить эту традицию, были Джо Джонсон в 1987 году, который проиграл в финале Стиву Дэвису — 14:18, и Кен Доэрти, уступивший в 1998 году в финале Джону Хиггинсу — 12:18. Стоит отметить, что Джону Спенсеру, Рэю Риардону и Алексу Хиггинсу удавалось выигрывать титулы ещё до того, как чемпионат стал проходить в «Крусибле». Им троим удавалось выиграть звание и в самом «Крусибле» (Джону Спенсеру — в 1977 году, Рэю Риардону — в 1978 году, Алексу Хиггинсу — в 1982 году. – Прим. «Чемпионата»). Вместе с тем они, так же как и все остальные спортсмены, не смогли защитить свой дебютный титул, завоеванный в «Крусибле» на следующий год.

Напомним, Уилсон потерпел поражение на старте чемпионата мира — 2025, уступив китайцу Лэй Пэйфаню, который занимает 39-ю позицию в рейтинге.