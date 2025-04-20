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МОК утвердил количество квот на турнир по сквошу на ОИ-2028

МОК утвердил количество квот на турнир по сквошу на ОИ-2028
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Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил количество квот на турнир по сквошу на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе-2028. Стало известно, что в мужском и женском турнире примут участие по 16 человек, сообщает Inside The Games.

Из-за урезания количества мест для квалификации вдвое меньше ожидаемого Мировой федерации сквоша (WSF) и Профессиональной ассоциации сквоша (PSA) придется пересмотреть систему отбора. Ранее предполагалось, что на Олимпиаде-2028 примут участие по два представителя от ведущих стран рейтинга, а оставшиеся квоты распределят через континентальные квалификации. Теперь предполагается, что 16 мужчин и 16 женщин будут соревноваться в индивидуальных турнирах, что повлияет на мировые рейтинги в течение следующих трёх лет.

Отметим, что окончательное утверждение квалификационной системы для всех видов спорта ожидается от МОК в конце 2025 или начале 2026 года. Напомним, сквош дебютирует в олимпийской программе на Олимпиаде-2028.

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