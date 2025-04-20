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Украинская гимнастка дважды не стала фотографироваться на пьедестале КМ с экс-россиянкой

Украинская гимнастка дважды не стала фотографироваться на пьедестале КМ с экс-россиянкой
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Украинская гимнастка Таисия Онофрейчук ушла с церемонии награждения на третьем этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) сразу после того, как прозвучал национальный гимн Украины, и не стала участвовать в совместной фотосессии с призёрами соревнования.

Причиной такого решения украинки стал тот факт, что второе место в этом упражнении завоевала представительница Кипра, бывшая россиянка Вера Туголукова, а бронзу — белоруска Анастасия Салос.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляциии

Стоит отметить, что Онофрейчук не впервые не стала фотографироваться с призёрами соревнований на этапе в Баку. Ранее она стала серебряным призёром в упражнениях с мячом. Эти соревнования выиграла Туголукова, а бронзовую награду завоевала белоруска Алина Горносько.

Этап Кубка мира по художественной гимнастике проходит в азербайджанском Баку с 18 по 20 апреля.

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