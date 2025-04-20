Дарья Варфоломеев выиграла упражнения с булавами на этапе Кубка мира в Баку

Олимпийская чемпионка — 2024 по художественной гимнастике в личном многоборье немка Дарья Варфоломеев стала победительницей третьего этапа Кубка мира в упражнениях с булавами в азербайджанском Баку.
Варфоломеев показала результат в 30,450 балла и обошла ближайшую преследовательницу болгарку Стилиану Николову на 1,350 балла (29,100). Замкнула тройку призеров украинка Таисия Онофрийчук (28,950).
Кубок мира по художественной гимнастике, Баку. Упражнения с булавами:
1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 30,450.
2. Стилиана Николова (Болгария) – 29,100.
3. Таисия Онофрейчук (Украина) – 28,950.
4. София Рафаэли (Италия) – 28,850.
5. Вера Туголукова (Кипр) – 28,700.
Напомним, российские гимнастки не принимают участия в международных соревнованиях с 2022 года.