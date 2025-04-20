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Экс-россиянка Туголукова стала победительницей в упражнении с мячом на КМ в Баку

Экс-россиянка Туголукова стала победительницей в упражнении с мячом на КМ в Баку
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Бывшая российская гимнастка Вера Туголукова, ныне представляющая Кипр, выиграла упражнения с мячом на третьем этапе Кубке мира по художественной гимнастике, который проходит в азербайджанском Баку.

Туголукова набрала 28,450 балла и опередила свою ближайшую преследовательницу украинку Таисию Онофрейчук на 0,350 балла (28,100). Бронзовым призёром в этом виде соревнований стала белорусская гимнастка Алина Горносько (27,900 балла).

Баку. Кубок мира по художественной гимнастике, упражнения с мячом:
1. Вера Туголукова (Кипр) – 28,450
2. Таисия Онофрейчук (Украина) – 28,100
3. Алина Горносько (Беларусь) – 27,900
4. Мейтал Маян Сумкин (Израиль) – 27,850
5. Дарья Варфоломеев (Германия) – 27,850
6. София Рафаэли (Италия) – 27,650

Отметим, что Туголукова перешла в состав сборной Кипра в 2022 году и впервые приняла участие в международных соревнованиях под флагом Кипра в 2023-м.

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