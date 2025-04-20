Гандболистки «Ростов-Дона» в 12-й раз выиграли женский Кубок России

Сегодня, 20 апреля, женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» стал обладателем Кубка России. В финальном матче команда обыграла «Астраханочку» со счётом 31:26.

«Ростов-Дон» стал обладателем Кубка России в 12-й раз, это рекорд турнира. «Астраханочка» сыграла в финале во второй раз, в 2016 году астраханская команда также уступила гандболисткам из Ростова-на-Дону.

Прошлогодними чемпионами соревнований являются гандболистки московского ЦСКА. Последние три сезона они выигрывали трофей. В этом году клуб завершил выступление в четвертьфинале.

Ранее новороссийская «Черноморочка» в матче за третье место обыграла «Ладу» из Тольятти со счётом 30:22.