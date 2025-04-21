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Ниманн — о Grenke Chess: Крамник помогает мне морально

Ниманн — о Grenke Chess: Крамник помогает мне морально
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Американский гроссмейстер Ханс Ниманн рассказал, что гроссмейстер из России Владимир Крамник оказывает ему моральную поддержку на турнире Grenke Chess.

«Здесь тяжело иметь тренера, потому что здесь нет никакой дебютной подготовки. Если у кого-то достаточно партий в фристайле, ты можешь смотреть на эти партии и сформировать некоторые представления об их дебютных предпочтениях.

В теории ты всё ещё можешь готовиться, у нас есть время перед утренним туром… У многих игроков есть какие-то психологические предпочтения. Но в основном это моральная поддержка», — приводит слова Ниманна пресс-служба турнира.

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