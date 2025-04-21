Российский велогонщик Кирильцев завоевал золото в спринте на турнире в Гонконге

Российский велогонщик Никита Кирильцев победил в спринте на международном турнире в Гонконге. В финале за золото Кирильцев обошёл белоруса Артёма Зайцева.

Кирильцев в первом заезде проехал 200-метровый отрезок со временем 10.242 секунды и средней скоростью 70.2 км/ч, а во втором заезде ему понадобилось 10.280 секунды (средняя скорость — 70.0 км/ч). Россиянин оформил победу в двух заездах подряд и завоевал золотую медаль.

Бронзовую награду завоевал японец Рюто Итида, который в заезде за награду оказался быстрее соотечественника Минато Накайши. Итида также выиграл два заезда подряд.

Турнир в Гонконге завершился 21 апреля.