Ронни О’Салливан объяснил поражение Уилсона на чемпионате мира

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О’Салливан объяснил, из-за чего действующий чемпион мира Кайрен Уилсон уступил в первом же матче на чемпионате мира — 2025.

«Чтобы выиграть чемпионат мира, нужно быть в хорошей форме, но при этом где-то в феврале сказать себе: всё, теперь весь фокус только на чемпионате мира. Мне просто кажется, что он сыграл в слишком большом количестве турниров, в которых ему не обязательно было участвовать.

Это очень тонкая грань — когда приезжаешь сюда, ты должен быть с лёгкостью в ногах, чтобы по ходу турнира набирать форму, а не подходить к нему уже на пределе. Иначе всё обернётся против тебя.

Думаю, Кайрену стоило бы пропустить несколько соревнований, потому что в них не было острой необходимости участвовать», – сказал О’Салливан в интервью TNT Sports.

Напомним, действующий чемпион мира английский снукерист Кайрен Уилсон проиграл в первом круге чемпионата мира – 2025 представителю Китая Лэй Пэйфаню (39-й номер рейтинга), уступив в решающем фрейме — 9:10.

Чемпионат мира — 2025 проходит с 19 апреля по 5 мая. Ежегодно мировое первенство проходит в театре «Крусибл» в Шеффилде (Англия). Общий призовой фонд ЧМ-2025 — £ 2 395 000. Победитель получит £ 500 тыс.