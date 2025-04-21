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Два человека скончались во время полумарафона в Казахстане

Два человека скончались во время полумарафона в Казахстане
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Два участника полумарафона в Алма-Ате (Казахстан), 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади, скончались во время забега в воскресенье, 20 апреля. Об этом сообщила пресс-служба организаторов гонки на сайте.

Оба преодолевали дистанцию полумарафона (21,1 км) и были постоянными участниками забегов в данной гонке. Рсалиев упал на первом километре дистанции, через минуту к нему подъехала бригада скорой помощи, пульса не было. Предварительное заключение — тромбоэмболия лёгочной артерии.

Ахмади потерял сознание на 16-м километре. Смерть наступила до приезда реанимационной бригады. Предварительный диагноз – тромбоэмболия лёгочной артерии, острая сердечная недостаточность.

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